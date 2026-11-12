Tiro a volo, Jessica Rossi: “Orgogliosa di me stessa. Stagione iniziata facendo una prova”

Jessica Rossi ha conquistato l’oro iridato ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, il quarto individuale della carriera nel trap femminile, staccando il pass non nominale per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: un grande risultato per l’azzurra, rientrata da pochi mesi dopo la maternità, come ricordato nell’intervista rilasciata al sito del CONI dopo il trionfo odierno.

L’azzurra esprime tutta la propria gioia, paragonandola all’oro olimpico di 14 anni fa: “Dirmi contenta non rende abbastanza quello che sto provando. È un’emozione grandissima che, se possibile, supera quella del 2012 a Londra perché oggi posso condividerla con mio figlio David. Lui, probabilmente, ancora non si rende conto, ma sente tutta la mia gioia“.

La tiratrice italiana spiega tutte le difficoltà logistiche legate al rientro dopo la maternità: “Ho iniziato questa stagione facendo una prova. Volevo capire se mi sarebbe stato possibile gareggiare avendo sempre David al mio fianco. Grazie a mia madre Monica, che è stata fondamentale, ed al mio compagno Stefano la prova è riuscita. Direi molto bene“.

L’azzurra ringrazia tutti coloro che le sono stati accanto in questo percorso culminato con l’oro iridato: “Sono orgogliosa di me stessa e ci tengo a condividere questo risultato, oltre che con la mia famiglia, anche con il DT Marco Conti, con la FITAV, con le Fiamme Oro e con tutti quelli che hanno creduto in me anche quando ho tentennato“.