Tiro a volo, Jessica Rossi ed Erica Sessa approdano in finale nel trap ai Mondiali

Splendide notizie dal poligono di Lusail, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo. L’Italia del trap femminile potrà contare infatti in due rappresentanti, ovvero Jessica Rossi ed Erica Sessa, le quali hanno staccato brillantemente il pass per la finale che si disputerà tra poco.

La veterana medaglia d’oro a Londra 2012 ha chiuso le qualifiche con il migliore contingente del lotto, ovvero 119/125, mancando un solo colpo nell’ultima tranche e chiudendo così nel migliore dei modi cinque serie condotte gravitando sempre al vertice.

La classe 98 si è invece assicurata l’accesso arrivando al totale di 117/125, condiviso con altre due avversarie. Agli shoot-off poi l’azzurra ha strappato la quinta piazza, cedendo il passo alla ceca Hrdlikova ed alla rappresentante del Guatemala Ruano Oliva

In virtù di quanto fatto Rossi, Sessa e Silvana Maria Stanco hanno ottenuto la medaglia d’oro nella prova a squadre, totalizzando 348, otto piattelli in più della Cechia, seconda con 340 e la Turchia, terza con lo stesso numeri di colpi.