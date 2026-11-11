Tiro a volo, Jessica Rossi ed Erica Sessa al comando dopo 100 piattelli del trap ai Mondiali

Ottime notizie per i colori azzurri ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: nelle qualificazioni del trap individuale femminile, dopo 100 piattelli, Jessica Rossi ed Erica Sessa sono in testa e trascinano l’Italia al comando della classifica a squadre.

Dopo quattro serie ci sono tre tiratrici al comando a quota 95/100, e tra queste ci sono anche due delle tre azzurre in gara, Jessica Rossi ed Erica Sessa, in testa assieme alla portoricana Augusta Rose Campos-Martyn. Inseguono con un piattello di ritardo, al quarto posto con 94/100, invece, la turca Rumeysa Pelin Kaya e la guatemalteca Adriana Ruano Oliva.

Il sesto posto a quota 93/100 è condiviso da quattro tiratrici, ovvero l’atleta individuale neutrale Daria Semianova, la ceca Zina Hrdlickova, la turca Safiye Temizdemir e la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Più attardata la terza italiana al via, Silvana Maria Stanco, che si trova nel gruppo di otto atlete al 17° posto con 89/100.

Nella classifica a squadre passa a condurre l’Italia, che balza in testa con 279/300, scavalcando e distanziando la Turchia, alla piazza d’onore con 273/300, con ben 6 piattelli di ritardo dalle azzurre. Condividono la terza posizione Finlandia e Cechia, che si attestano a quota 269/300.