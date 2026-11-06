Tiro a volo
Tiro a volo, Jesper Hansen conquista l’oro nello skeet ai Mondiali allo shoot-off
Si risolve allo shoot-off la finale dello skeet individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: ad imporsi è il danese Jesper Hansen, mentre i tre pass olimpici non nominali vanno a Danimarca, Egitto e Kuwait.
Il duello conclusivo si protrae ben oltre i 36 piattelli regolamentari: allo shoot-off il danese Jesper Hansen supera l’egiziano Azmy Mehelba, sconfitto con lo score di 16-15 dopo che entrambi avevano concluso a quota 34/36. Bronzo al kuwaitiano Abdulaziz Alsaad, terzo a quota 29/32.
Si ferma ai piedi del podio il finlandese Eetu Kallioinen, quarto a quota 24/28, mentre si classifica quinto il ceco Tomas Nydrle, quinto con 21/24, stesso score dell’atleta individuale neutrale Kirill Makarov, sesto per il peggior piazzamento nelle qualificazioni rispetto al ceco.
Settima posizione per l’altro finlandese Timi Vallioniemi, eliminato a quota 10/12, infine termina ottavo ed ultimo il turco Muhammet Seyhun Kaya, uscito di scena con 9/12. In virtù dei piazzamenti finali, i tre pass olimpici non nominali vanno a Danimarca, Egitto e Kuwait.