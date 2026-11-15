Tiro a volo
Tiro a volo, i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo: diventano 9 gli azzurri a Roma dopo i Mondiali
Al termine dei Mondiali senior 2026 di tiro a volo diventa completo l’elenco degli atleti qualificati alle Finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno a Roma dal 4 al 6 dicembre: saranno 41 i tiratori che si daranno battaglia sulle pedane capitoline per l’ultimo atto stagionale.
Staccano il pass, infatti, in ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali del tiro a volo, i vincitori delle Finali dello scorso anno, i vincitori delle 4 tappe del circuito maggiore, i primi due classificati nel ranking della competizione ed i medagliati della rassegna iridata, a cui si aggiungono eventuali wild card per il Paese ospitante.
In casa Italia sono 9 i qualificati azzurri: saranno presenti all’ultimo evento della stagione Gabriele Rossetti ed Erik Pittini nello skeet maschile, Sara Bongini e Martina Bartolomei nello skeet femminile, Erminio Frasca e Massimo Fabbrizi nel trap maschile e Silvana Maria Stanco, Erica Sessa e Jessica Rossi nel trap femminile.
I QUALIFICATI ALLE FINALS DI COPPA DEL MONDO 2026
Trap maschile
William Hinton (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Alessandro De Souza Ferreira (PER) – ISSF World Cup Tangier
N. Tolga Tuncer (TUR) – ISSF World Cup Almaty
Erminio Frasca (ITA) – ISSF World Cup Lonato
Angelo Scalzone (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou
Qi Ying (CHN) – ISSF World Cup Ranking / World Championship Doha
Yang Kun-Pi (TPE) – ISSF World Cup Ranking
Andres Garcia (ESP) – ISSF World Cup Ranking
Abdulrahman Alfaihan (KUW) – World Championship Doha
Vivaan Kapoor (IND) – World Championship Doha
Massimo Fabbrizi (ITA) – Wild Card
Skeet maschile
Christian Elliott (USA) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Timi Vallioniemi (FIN) – ISSF World Cup Tangier
Gabriele Rossetti (ITA) – ISSF World Cup Almaty
Vincent Hancock (USA) – ISSF World Cup Lonato
Rashid Saleh M A Al-Athba (QAT) – ISSF World Cup Hangzhou
Erik Pittini (ITA) – ISSF World Cup Ranking
Nicolas Pacheco Espinosa (PER) – ISSF World Cup Ranking
Jesper Hansen (DEN) – World Championship Doha
Azmy Mehelba (EGY) – World Championship Doha
Abdulaziz Alsaad (KUW) – World Championship Doha
Trap femminile
Silvana Maria Stanco (ITA) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Erica Sessa (ITA) – ISSF World Cup Tangier
Penny Smith (AUS) – ISSF World Cup Almaty
Carole Cormenier (FRA) – ISSF World Cup Hangzhou
Rachel Tozier (USA) – ISSF World Cup Ranking
Zuzana Rehák Štefečeková (SVK) – ISSF World Cup Ranking
Mar Molne Magrina (ESP) – ISSF World Cup Ranking
Jessica Rossi (ITA) – World Championship Doha
Adriana Ruano Oliva (GUA) – World Championship Doha
Daria Semianova (AIN) – World Championship Doha
Skeet femminile
Jiang Yiting (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025 / World Championship Doha
Bethany Lilian Norton (GBR) – ISSF World Cup Tangier
Assem Orynbay (KAZ) – ISSF World Cup Almaty
Sara Bongini (ITA) – ISSF World Cup Lonato
Kimberly Rhode (USA) – ISSF World Cup Hangzhou
Samantha Simonton (USA) – ISSF World Cup Ranking
Dania Jo Vizzi (USA) – ISSF World Cup Ranking
Martina Bartolomei (ITA) – ISSF World Cup Ranking
Che Yufei (CHN) – World Championship Doha
Jiang Chaoyu (CHN) – World Championship Doha