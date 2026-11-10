Tiro a volo, Fabbrizi e De Filippis a ridosso della top ten nel trap ai Mondiali dopo due serie

Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis chiudono a ridosso delle prime 10 posizioni al termine della prima giornata delle qualificazioni del trap individuale maschile ai Mondiali senior 2026 di tiro a volo: a Doha, in Qatar, l’Italia è seconda nella classifica a squadre dopo le prime due serie.

Sono tre i tiratori che chiudono la prima giornata senza errori: in testa con 50/50 ci sono il maltese William Chetcuti, il britannico Nathan Hales, ed il turco Yavuz Ilnam. Alle loro spalle seguono ai piedi del podio provvisorio con 49/50 ben otto tiratori.

Il gruppo che condivide la quarta posizione è formato dal qatariota Angelo Scalzone, dal britannico Aaron Heading, dai francesi Clement Bourgue ed Antonin Desert, dal cinese Qi Ying, dagli indiani Udaivir Singh Jaijee e Vivaan Kapoor, e dal sudafricano Ernest Darcy Van Der Berg.

Seguono quindici tiratori al dodicesimo posto a quota 48/50, e di questo gruppo fanno parte anche due degli italiani in gara, Massimo Fabbrizi e Mauro De Filippis, mentre è leggermente più attardato l’altro azzurro al via, Giovanni Pellielo, che fa parte del gruppo di 22 atleti in 27ma posizione a quota 47/50.

Nella graduatoria a squadre guida la Cina, al comando con 145/150, davanti all’Italia ed al Kuwait, che condividono la piazza d’onore a quota 143/150. Il quarto posto vede in coabitazione quattro Nazioni, ovvero Cechia, Malta, Qatar e Turchia, che si trovano a quota 142/150.