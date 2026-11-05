Tiro a volo
Tiro a volo, Diana Bacosi in top 3 dopo 100 piattelli ai Mondiali
Diana Bacosi continua a gravitare al vertice della classifica anche dopo 100 piattelli in quel di Lusail, città del Qatar che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo. L’azzurra al momento si trova al terzo posto nel segmento delle qualificazioni, quando ancora manca l’ultima serie da 25 che andrà in scena domani.
Per la precisione la tiratrice nei due segmenti odierni ha mancato un colpo nella terza chance, eseguendo poi una serie pulita nel quarto ciclo, arrivando così a quota 97/100. Meglio della nostra portacolori – che condivide il contingente con quattro avversarie – solo la slovacca Monika Stibrava, seconda a quota 98/100, oltre che la competitiva britannica Amber Jo Rutter, leader con un super percorso netto da 100/100.
Più complessa la prestazione di Martina Bartoloemei che, a causa di due colpi mancanti nella terza e uno nella quarta, si trova momentaneamente al quattordicesimo posto con 95/100, parziale condiviso con una sola rivale, ovvero l’ucraina Ielyzaveta Pyvorava. Sono invece cinque le partecipanti con 96/100.
Giornata negativa invece per la terza azzurra Sara Bongini, in questo momento trentaquattresima con 91/100 a seguito di due serie da 21/25 e 23/25. Domani, venerdì 6 novembre, si chiuderà la fase di qualificazione e, successivamente, si svolgerà la finale.