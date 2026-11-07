Tiro a volo, definite le 4 coppie finaliste ai Mondiali nello skeet misto

Vanno in archivio le qualificazioni dello skeet a coppie miste, specialità che non sarà olimpica a Los Angeles 2028 ma che è inserita nel programma dei Mondiali senior 2026 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: approdano in finale Perù, Cina, India e Finlandia. Non c’erano coppie azzurre al via della prova odierna.

Tre coppie chiudono le qualificazioni a quota 146/150, approdando subito in finale: allo shoot-off il primo posto va al Perù di Daniella Borda Olaechea e Nicolas Pacheco Espinosa, con 8 piattelli infranti, davanti a Cina 1 di Jiang Yiting e Lyu Jianlin, secondi a quota 7, e ad India 1 di Raiza Dhillon e Mairaj Ahmad Khan, terzi a quota 3.

Le tre coppie con 145/150 si contendono l’ultimo posto in finale: lo spareggio premia la Finlandia di Marjut Heinonen ed Eetu Kallioinen, che conquista il quarto posto con 19 piattelli centrati, lasciando fuori dall’ultimo atto l’Ucraina di Ielyzaveta Pyvovarova e Mikola Milchev, quinti con 18, e Cina 2 di Che Yufei e Ma Chenglong, sesta con 10.