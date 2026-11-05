Tiro a volo, Cassandro gravita al vertice dopo 100 piattelli ai Mondiali, Rossetti in difficoltà

Un grande Tammaro Cassandro continua ad essere in piena lotta per la Finale ai Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo, rassegna attualmente in scena presso il poligono di Lusail, a Doha. Dopo 100 piattelli l’azzurro si trova infatti al momento al terzo posto a seguito di un day-2 di qualificazione condotto nel migliore dei modi.

Il nostro portacolori non ha infatti sbagliato neanche un colpo nella terza e nella quarta serie, vantando un contingente di 99/100 condiviso insieme al cinese Jiang Yang, attualmente quarto. In testa con un percorso netto ci sono invece il finlandese Eetu Kallioinen e l’egiziano Azmy Mehelba, ovviamente a 100/100.

Dietro Cassandro insegue un cospicuo gruppo di sette avversari, fermatisi a quota 98/100. Sette anche quelli attestasi a 97/100, tra cui spicca anche il nostro Erik Pittini che, dopo un day-1 senza sbavature, ha mancato un colpo sia nella terza che nella quarta serie. Non ha risalito la china invece Gabriele Rossetti, solo quarantaseiesimo e anche oggi falloso nelle due tranche, dove ha sbagliato un piattello nella terza e ben due nella quarta, accontentandosi di 94/100.

Domani, venerdì 6 novembre, la gara dello skeet si concluderà con l’ultima serie valida per le qualificazioni. Poi, nel pomeriggio, sarà la volta dell’ambita finale. Una tabella di marcia che seguirà anche il comparto femminile, con Diana Bacosi in rampa di lancio per raggiungere l’obiettivo.