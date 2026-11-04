Tiro a volo, azzurre in lotta per la top ten dopo 50 piattelli dello skeet ai Mondiali

Inizia con lo skeet femminile il programma dei Mondiali senior 2026 di tiro a volo, scattati a Doha, in Qatar: nella prima giornata di gare spazio ai primi 50 piattelli delle qualificazioni, con le tre azzurre tutte in corsa per l’ingresso in finale ed al quarto posto nella classifica a squadre.

In testa tre tiratrici chiudono la prima giornata con un perfetto 50/50 al termine delle due serie previste: in testa si trovano la padrona di casa qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, la cinese Jiang Chaoyu e la britannica Amber Jo Rutter.

Alle loro spalle chiude un quintetto che condivide la quarta posizione a quota 49/50, e che comprende la cinese Che Yufei, la finlandese Marjut Heinonen, la slovacca Lucia Kopcanova, la transalpina Noemie Battault e la messicana Gabriela Rodriguez.

Sono sette le tiratrici che condividono il nono posto con 48/50, e tra di loro vi sono anche le italiane Martina Bartolomei e Diana Bacosi, mentre fa parte del quintetto al sedicesimo posto a quota 47/50 la terza azzurra in gara, Sara Bongini.

Nella classifica a squadre comanda la Cina con 147/150, davanti alla Gran Bretagna ed alla Slovacchia, appaiate al secondo posto a quota 144/150, mentre si trova in quarta posizione l’Italia, a quota 143/150. Più staccate tutte le altre Nazioni, con il Giappone quinto con 137/150.