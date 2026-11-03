Tiro a segno
Tiro a segno, Sheng Lihao conquista l’oro iridato nella carabina da 10 metri maschile. Assegnati tre pass olimpici
Assegnato il primo titolo i Mondiali senior 2026 di tiro a segno: a Doha, in Qatar, nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile arriva la doppietta cinese con Sheng Lihao davanti a Ma Sihan. Pass olimpici per Cina, Croazia e Slovacchia, mentre gli azzurri escono tutti nelle qualificazioni.
Nella finale il cinese Sheng Lihao vince il derby con il connazionale Ma Sihan, superato per 254.1 a 253.1, e stacca il pass non nominale per le Olimpiadi, così come il croato Miran Maricic, che conquista il bronzo con lo score di 229.9.
Resta ai piedi del podio l’altro cinese Zhang Changhong, quarto con 209.0, mentre esce in quinta posizione l’altro croato Josip Sikavica con 187.5, mentre il terzo ed ultimo pass non nominale per i Giochi di Los Angeles 2028 viene conquistato dallo slovacco Patrik Jany, sesto con 166.1.
Beffati il transalpino Dimitri Dutendas, settimo con 144.9, ed il norvegese Jon-Hermann Hegg, ottavo con 124.2, eliminato allo shoot-off proprio dal francese. Escono di scena nelle qualificazioni tutti gli italiani in gara, lontani dalle posizioni valide per l’ingresso in finale.
Il migliore degli azzurri è Edoardo Bonazzi, 32° a quota 628.7, mentre Danilo Dennis Sollazzo si ferma in 48ma piazza con 626.8, infine Lorenzo Bacci si classifica 83° con 621.7. La somma dei tre tiratori di ogni Paese definisce la classifica a squadre.
Oro alla Cina, che fa segnare il nuovo record del mondo sfondando per la prima volta quota 1900 ed imponendosi con 1901.6, mentre l’argento va alla Croazia, alla piazza d’onore a quota 1897.6, infine la medaglia di bronzo va alla Norvegia, terza con 1894.1. L’Italia chiude al 15° posto a quota 1877.2.