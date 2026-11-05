Tiro a segno
Tiro a segno, Paolo Monna 5° ai Mondiali e a 3 decimi dalle Olimpiadi
Paolo Monna sfiora la carta olimpica per l’Italia ai Mondiali senior 2026 di tiro a segno: nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile l’azzurro si classifica quinto, venendo eliminato per appena tre decimi nel momento in cui vengono assegnati i pass non nominali per Los Angeles 2028. Italia sesta a squadre.
La finale premia il cinese Hu Kai, che conquista l’oro iridato con 243.9, battendo per oltre un punto nel duello conclusivo l‘indiano Jaypal Malviya, d’argento a quota 242.2. Medaglia di bronzo per il ceco Jindrich Dubovy, eliminato in terza posizione con 220.9.
Si ferma ai piedi del podio l’altro cinese Bu Shuaihang, quarto con 199.5, mentre si classifica quinto Paolo Monna, uscito di scena a quota 179.4: con l’eliminazione dell’azzurro diventano automatiche le carte olimpiche, data la presenza di due cinesi tra i primi 4, con il ceco che si salva per 3 decimi (179.7) sull’italiano.
Sesta posizione per l’atleta individuale neutrale Islam Shamsutdinov con 156.8, settimo posto per l’altro cinese Xie Yu, a quota 136.5, ottava piazza per il thailandese Kiettikul Sudkhet con 116.7: le tre carte olimpiche non nominali, dunque, vanno a Cina, India e Cechia.
Escono nelle qualificazioni, che Paolo Monna aveva chiuso al secondo posto, preceduto soltanto dal cinese Bu Shuaihang, gli altri due azzurri in gara: Federico Nilo Maldini termina 37° con 577/600 (20x), mentre Gabriele Aldo Villani si classifica 68° con 571/600 (12x).
Nella classifica a squadre l’Italia termina al sesto posto con il punteggio di 1733/1800 (57x), mentre l’oro ed il titolo iridato vanno alla Cina, che domina con 1755/1800 (66x), davanti alla Corea del Sud, d’argento con 1738/1800 (62x), ed all’Uzbekistan, di bronzo con 1738/1800 (44x).