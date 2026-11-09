Tiro a segno
Tiro a segno, la sudcoreana Sehee Oh trionfa nella carabina 3 posizioni femminile ai Mondiali
La Corea del Sud si erge a grande protagonista nella carabina 50 metri 3 posizioni, segmento valido per i Campionati Mondiali 2026 di tiro a segno, rassegna attualmente in fase di svolgimento al poligono di Lusail, a Doha, in Qatar. La tiratrice Sehee Oh ha infatti conquistato medaglia d’oro, rendendosi artefice di una performance di alto livello.
Precisamente l’asiatica tenendo un buon ritmo dall’inizio alla fine ha ottenuto il totale di 349.0, arginando così la serba Aleksandra Stojdanovic che, invece, si è fermata a quota 348.4 precedendo la giapponese Misaki Nobata, terza con lo score di 348.2.
Ai piedi del podio si è invece accomodata la competitiva norvegese Jeanette Hegg Duestad, quarta con 336.4 seguita dalla svizzera Chiara Leone, quinta con 325.4, dall’altra sudcoreana Hana Im, sesta con 314.4, dalla kazaka Alexandra Le, settima con 303.7 e, in ultima, dalla britannica Seonald Mcintosh con 302.6.
Fuori dalla top 20 le due italiane coinvolte in questa gara. La migliore in tal senso è stata Martina Ziviani, ventiduesima con il punteggio di 585-29x. Più indietro Carlotta Salafia che, invece, si è dovuta accontentare del quarantanovesimo piazzamento con 581-23x.