Tiro a segno, la Cina si impone nella pistola mista ai Mondiali. Top ten per Fait e Maldini

Oro cinese nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste dei Mondiali senior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: argento all’Iran e bronzo ancora alla Cina, mentre in casa Italia sono decimi Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini, con Paolo Monna e Cristina Magnani 41mi.

Nella finale a quattro si impone Cina 2 di Shen Yiyao e Bu Shuaihang, che supera l’Iran di Haniyeh Rostamiyan e Vahid Golkhandan, sconfitti nel duello conclusivo per 487.1 a 481.3, mentre la medaglia di bronzo va a Cina 1 di Yao Qianxun ed Hu Kai, eliminati in terza posizione a quota 416.6.

Resta ai piedi del podio, invece, Vietnam 2 di Thuy Trang Nguyen e Quang Huy Pham, usciti di scena in quarta posizione a quota 357.0. In questa gara a coppie miste non erano in palio carte olimpiche, in quanto i pass non nominali per Los Angeles 2028 vengono assegnati solamente nelle prove individuali.

Escono nelle qualificazioni le due coppie azzurre in gara: si ferma a 2 punti dal passaggio alla finale Italia 2 di Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini, decimi a quota 578/600 (17x), mentre resta più attardata Italia 1 di Cristina Magnani e Paolo Monna, che si classificano al 41° posto con 569/600 (9x).