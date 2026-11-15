Tiro a segno
Tiro a segno, i qualificati alle Finali di Coppa del Mondo: assegnate le wild card, 13 azzurri a Roma
Dopo la conclusione dei Mondiali senior 2026 di tiro a segno diventa definitivo l’elenco degli atleti qualificati alle Finali di Coppa del Mondo, che si disputeranno a Roma da venerdì 4 a lunedì 7 dicembre: folta presenza azzurra per l’ultimo atto stagionale.
Staccano il pass, infatti, in ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali del tiro a segno, i vincitori delle Finali dello scorso anno, i vincitori delle 4 tappe del circuito maggiore, i primi due classificati nel ranking della competizione ed i medagliati della rassegna iridata, a cui si aggiungono le wild card assegnate al Paese ospitante.
Per questo motivo in casa Italia diventano 13 i qualificati azzurri: nella carabina Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Michele Bernardi, Carlotta Salafia, Debora Crosato e Martina Ziviani, nella pistola Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Massimo Spinella, Riccardo Mazzetti, Alessandra Fait, Cristina Magnani e Margherita Brigida Veccaro.
I QUALIFICATI ALLE FINALS DI COPPA DEL MONDO 2026
Carabina ad aria compressa da 10 metri maschile
Victor Lindgren (SWE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Sheng Lihao (CHN) – ISSF World Cup Granada / World Championship Doha
Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Munich
Ma Sihan (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou / World Championship Doha
Jiri Privratsky (CZE) – ISSF World Cup Cairo
Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Ranking
Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Ranking
Marcus Madsen (SWE) – ISSF World Cup Ranking
Aleksa Rakonjac (SRB) – ISSF World Cup Ranking
Miran Maricic (CRO) – World Championship Doha
Edoardo Bonazzi (ITA) – Wild Card
Danilo Dennis Sollazzo (ITA) – Wild Card
Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile
Jiri Privratsky (CZE) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Zhang Changhong (CHN) – ISSF World Cup Granada
Jon-Hermann Hegg (NOR) – ISSF World Cup Munich
Istvan Marton Peni (HUN) – ISSF World Cup Hangzhou
Lucas Bernard Denis Kryzs (FRA) – ISSF World Cup Cairo
Filip Nepejchal (CZE) – ISSF World Cup Ranking
Alexander Schmirl (AUT) – ISSF World Cup Ranking
Dmitrii Pimenov (AIN) – World Championship Doha
Patrik Jany (SVK) – World Championship Doha
Niraj Kumar (IND) – World Championship Doha
Edoardo Bonazzi (ITA) – Wild Card
Michele Bernardi (ITA) – Wild Card
Carabina ad aria compressa da 10 metri femminile
Wang Zifei (CHN) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025 / World Championship Doha
Jeanette Hegg Duestad (NOR) – ISSF World Cup Granada
Andelija Stevanovic (SRB) – ISSF World Cup Munich
Du Yuchen (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Aleksandra Stojadinovic (SRB) – ISSF World Cup Cairo
Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking
Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Ranking / World Championship Doha
Sonam Uttam Maskar (IND) – ISSF World Cup Ranking
Seonaid McIntosh (GBR) – ISSF World Cup Ranking
Ban Hyojin (KOR) – World Championship Doha
Carlotta Salafia (ITA) – Wild Card
Debora Crosato (ITA) – Wild Card
Carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile
Jeanette Hegg Duestad (NOR) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Anna Janssen (GER) – ISSF World Cup Granada
Seonaid McIntosh (GBR) – ISSF World Cup Munich
Han Jiayu (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou
Veronika Blazickova (CZE) – ISSF World Cup Cairo
Emely Jaeggi (SUI) – ISSF World Cup Ranking
Nobata Misaki (JPN) – ISSF World Cup Ranking / World Championship Doha
Anna Nagybanyai-Nagy (HUN) – ISSF World Cup Ranking
Aleksandra Stojadinovic (SRB) – World Championship Doha
Oh Sehee (KOR) – World Championship Doha
Carlotta Salafia (ITA) – Wild Card
Martina Ziviani (ITA) – Wild Card
Pistola ad aria compressa da 10 metri maschile
Hu Kai (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025 / World Championship Doha
Bu Shuaihang (CHN) – ISSF World Cup Granada
Hong Suhyeon (KOR) – ISSF World Cup Munich
Vladimir Svechnikov (UZB) – ISSF World Cup Hangzhou
Udhayveer Sidhu (IND) – ISSF World Cup Cairo
Hsieh Hsiang-Chen (TPE) – ISSF World Cup Ranking
Paolo Monna (ITA) – ISSF World Cup Ranking
Federico Nilo Maldini (ITA) – ISSF World Cup Ranking
Jaypal Malviya (IND) – World Championship Doha
Jindrich Dubovy (CZE) – World Championship Doha
Pistola automatica da 25 metri maschile
Li Yuehong (CHN) – Vincitore World Cup Final Doha 2025
Yang Yuhao (CHN) – ISSF World Cup Granada
Su Lianbofan (CHN) – ISSF World Cup Munich
Oliver Geis (GER) – ISSF World Cup Hangzhou
Florian Peter (GER) – ISSF World Cup Cairo / World Championship Doha
Emmanuel Mueller (GER) – ISSF World Cup Ranking
Clement Bessaguet (FRA) – ISSF World Cup Ranking / World Championship Doha
Massimo Spinella (ITA) – ISSF World Cup Ranking
He Shiyu (CHN) – ISSF World Cup Ranking
Matej Rampula (CZE) – ISSF World Cup Ranking
Riccardo Mazzetti (ITA) – Wild Card
Pistola ad aria compressa da 10 metri femminile
Suruchi Inder Singh (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Shen Yiyao (CHN) – ISSF World Cup Granada
Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich
Yao Qianxun (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou / World Championship Doha
Elmira Karapetyan (ARM) – ISSF World Cup Cairo
Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking
Sainyam Sainyam (IND) – ISSF World Cup Ranking
Choo Gaeun (KOR) – ISSF World Cup Ranking
Jiang Ranxin (CHN) – World Championship Doha
Veronika Major (HUN) – World Championship Doha
Cristina Magnani (ITA) – Wild Card
Alessandra Fait (ITA) – Wild Card
Pistola sportiva da 25 metri femminile
Simranpreet Kaur Brar (IND) – Vincitrice World Cup Final Doha 2025
Xiao Jiaruixuan (CHN) – ISSF World Cup Granada
Esha Singh (IND) – ISSF World Cup Munich
Zhang Yueyue (CHN) – ISSF World Cup Hangzhou / World Championship Doha
Xiu Yi Teh (SGP) – ISSF World Cup Cairo
Miroslava Mincheva (BUL) – ISSF World Cup Ranking
Doreen Vennekamp (GER) – ISSF World Cup Ranking
Manu Bhaker (IND) – ISSF World Cup Ranking
Yang Jiin (KOR) – World Championship Doha
Thu Vinh Trinh (VIE) – World Championship Doha
Alessandra Fait (ITA) – Wild Card
Margherita Brigida Veccaro (ITA) – Wild Card