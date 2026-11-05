Tiro a segno
Tiro a segno, doppietta cinese nella pistola da 10 metri femminile ai Mondiali. Assegnati 3 pass olimpici
Doppietta cinese nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri femminile dei Mondiali senior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: pass olimpici per Cina, Ungheria ed Iran. In casa Italia le azzurre vengono eliminate nelle qualificazioni e sono 15me nella graduatoria a squadre.
Nella finale il duello conclusivo è un derby cinese che premia Jiang Ranxin, la quale sconfigge la connazionale Yao Qianxun per soli 3 decimi di punto, con lo score di 242.4 a 242.1, consegnando un pass olimpico non nominale alla Cina, così come vola a Los Angeles 2028 anche l’Ungheria, grazie al bronzo della magiara Veronika Major, uscita in terza posizione con 222.1.
Va ai Giochi, grazie alla presenza di due cinesi sul podio, anche l’Iran, in virtù del quarto posto di Haniyeh Rostamiyan con 201.2, mentre devono rinviare l’appuntamento con la carta olimpica le indiane Manu Bhaker, quinta con 179.9, ed Inder Singh Suruchi, sesta con 158.3 Settima la tiratrice di Singapore, Teh Xiu Yi, con 136.1, infine è ottava l’atleta di Hong Kong, Shing Ho Ching, con 113.7.
Escono nelle qualificazioni tutte le italiane in gara: la migliore delle azzurre al via è Alessandra Fait, 59ma con 566/600 (12x), mentre Cristina Magnani si classifica 74ma con 562/600 (14x), infine termina 80ma Margherita Brigida Veccaro, a quota 558/600 (9x).
Nella classifica a squadre l’Italia chiude in 15ma posizione a quota 1686/1800 (65x), mentre la medaglia d’oro ed il titolo iridato vanno alla Cina, che vince con 1745/1800 (65x), davanti all’India, seconda con 1738/1800 (61x), ed alla Corea del Sud, di bronzo a quota 1729/1800 (49x).