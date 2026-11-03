Tiro a segno, Ban conquista l’oro nella carabina 10 metri femminile ai Mondiali, lontane le azzurre

Termina con la vittoria di Hyojin Ban la gara riservata alla carabina 10 metri categoria femminile valevole per i Campionati Mondiali 2026 di tiro a segno, rassegna attualmente in fase di svolgimento presso il poligono di Lusaiil, a Doha. Splendida prestazione per la sudcoreana, la quale ha superato di un’incollatura la cinese Jiayu Han.

Nella fattispecie la tiratrice ha ottenuto il punteggio totale di 210.7 contro i 210.6 della diretta rivale. il podio è stato completato dall’altra atleta cinese, Zifei Wang che, invece, si è fermata a quota 209.8. Ai piedi della top 3 si è attestata inoltre la transalpina Oceanne Muller, che ha frenato la sua corsa a 209.5.

Hanno inoltre completato la top 8 la neutrale Aigui Khabibulina, quinta con 188.8, l’indiana Elavenil Valarivan, sesta con 167.3, la giapponese Misaki Nobata, settima con 145.8 e, infine, la seconda sudcoreana Eunji Kwon, ottava con lo score di 124.4.

La migliore azzurra in gara si è rivelata essere Carlotta Salafia: la nostra portacolori ha chiuso la fase di qualificazione accontentandosi della sessantasettesima moneta con il totale di 624.9. Non lontana Sofia Ceccarello, settantaquattresima con il contingente totale di 624.5.