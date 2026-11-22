L’Italia si sblocca a Seoul, nel terzo appuntamento del World Tour 2026-2027 di short track. Dopo un sabato decisamente amaro, finalmente arriva il primo podio in questo fine settimana, grazie a Thomas Nadalini che riesce a conquistare il terzo posto nei 1000 metri. Si tratta del terzo podio stagionale per il trentino, il secondo in questa distanza dopo quello già raggiunto a Vancouver nella prima tappa.

Una finale che è stata vinta dal dominatore di questa prima parte di stagione, l’olandese Jens Van ‘T Wout, che ha preso il comando della gara a pochi giri dal termine e ha gestito benissimo la situazione. Alle sue spalle il canadese Felix Roussel, forse anche un attimo condizionato nella fase decisiva della gara dalla caduta del connazionale William Dandjinou, scivolato da solo dopo essersi messo al comando per cominciare ad imprimere il proprio ritmo.

Per la terza piazza si è così aperto un duello tra Thomas Nadalini e l’olandese Kay Huisman. C’è stato anche un contatto tra i due che ha portato entrambi anche ad allargarsi molto e ad allontanarsi dai due di testa. Nadalini è comunque riuscito a prendersi la terza posizione e centrare il podio, con l’olandese poi successivamente anche squalificato.

Le fatiche per Nadalini non sono ancora terminate oggi, visto che scenderà nuovamente sul ghiaccio per la finale della staffetta maschile, con il quartetto azzurro che proverà ad andare a caccia di una medaglia, sfidando Corea del Sud, Olanda, Canada e Stati Uniti.