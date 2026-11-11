Therese Johaug mira a stabilire il record norvegese nel suo debutto nella maratona, qualificandosi direttamente a Los Angeles 2028!

Nella giornata di martedì 10 novembre sono stati pubblicati i minimi dell’atletica leggera per qualificarsi ai Giochi Olimpici estivi di Los Angeles 2028. La manifestazione avrà luogo fra sedici mesi. Al riguardo, nella maratona è stato fissato un minimo di 2 ore, 22 minuti e 20 secondi. Si tratta di un tempo più alto rispetto a quello che Therese Johaug punta a ottenere al suo debutto sulla distanza!

La trentottenne norvegese, quattro volte campionessa olimpica nello sci di fondo, farà il suo esordio nella maratona a Valencia, nel mese di dicembre. Lunedì 9 novembre, il manager dell’atleta Jørn Ernst aveva dichiarato all’agenzia di stampa NTB che la sua assistita punta a ottenere un tempo di 2 ore 21 minuti e 5 secondi nella sua prima uscita. L’obiettivo è stato esplicitato anche nel modulo d’iscrizione predisposto dagli organizzatori.

Un riscontro cronometrico del genere sarebbe di un secondo più veloce del record norvegese della maratona, stabilito da Ingrid Kristiansen a Londra il 21 aprile 1985. Da allora, questo primato è rimasto imbattuto. Johaug vuole, dunque, subito prendersi il record nazionale e togliersi il pensiero in vista di Los Angeles 2028!

Il periodo utile per ottenere la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles va dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2028. Questo autunno, Johaug ha mostrato una competitività eccezionale. A settembre, nella mezza maratona di Copenaghen, ha chiuso con il tempo di 1 ora, 8 minuti e 43 secondi, risultando la migliore fra le atlete europee.

Attenzione. Non scontato che tutti i posti a disposizione possano essere occupati da atleti in grado di soddisfare il rigoroso criterio di qualificazione. Qualora ciò non dovesse accadere, i posti rimanenti verrebbero assegnati per riempimento in base al ranking mondiale. Di conseguenza, è fondamentale correre il più velocemente possibile in ogni gara a cui si prende parte.

Conoscendo Therese, non ci sarà bisogno di ricordarglielo… Vedremo come si disimpegnerà nel suo esordio nella maratona e se sarà un debutto “col botto”, ossia da ricordare negli annali. Già ambire a battere un record nazionale che resiste da 41 anni è un obiettivo ambizioso e da urlo.