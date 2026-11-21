In un PGA Tour che, per ovvie ragioni, è a profonde tinte americane per suo solito, quello che si vede a metà The RSM Classic 2026 è addirittura piacevole. Sui due percorsi del Sea Island Golf Club della St. Simons Island, il Seaside Course e il Plantation Course, la situazione si fa particolarmente interessante con il danese Rasmus Neergaard-Petersen, l’americano Michael Thorbjornsen e l’inglese Marco Penge tutti assieme in testa a -9 al giro di boa.

Per certi versi è anche più interessante il fatto che allo stato attuale delle cose la lotta si estende tranquillamente almeno a una trentina, se non oltre, di golfisti. Intanto c’è il gruppo dei quarti a -8, composto da Ricky Castillo, Lee Hodges e Max McGreevy per la quota USA e, per quella estera, dal belga Adrien Dumont de Chassart, dal danese Rasmus Hojgaard e dal cinese Haotong Li.

Decima posizione, invece, a larghe tinte a stelle e strisce a -7 con Max Greyserman (ex secondo), Hank Lebioda, Patton Kizzire, Harris English e Davis Riley, accompagnati dallo svedese ed ex capoclassifica Jesper Svensson e dall’inglese Harry Hall.

A uscire di scena sono diversi nomi importanti, Matt Wallace in testa. Oltre all’inglese troviamo fuori anche Stefano Mazzoli, che gira in 72 e non riesce perciò a evitare il taglio, finendo pari con il par (gli serviva il -2). Out anche Sepp Straka, Tony Finau, Brian Harman, Billy Horschel, Matt Kuchar, Webb Simpson, Adam Hadwin; hanno abbandonato Cameron Champ e Camilo Villegas.