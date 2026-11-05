Olimpiadi
Tennistavolo, Giappone e Cina Taipei festeggiano l’oro alle Olimpiadi Giovanili di Dakar
Si chiude il programma del tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar, in Senegal: nelle finali dei tornei di singolare sorridono il Giappone al maschile e Cina Taipei al femminile. Negli scorsi giorni era stato eliminato agli ottavi di finale l’unico azzurrino al via, Francesco Trevisan.
Nel singolare maschile il nipponico Ryuusei Kawakami, numero 1 del seeding, supera nell’ultimo atto il numero 2, il colombiano Emanuel Otalvaro con il punteggio di 4-2 (15-13, 11-7, 13-11, 6-11, 2-11, 11-6) in 46′, mentre nella sfida per il bronzo il sudcoreano Lee Seungsoo, numero 3, batte il pongista di Hong Kong, Li Ki Ho, numero 5, con lo score di 4-2 (11-8, 11-8, 11-5, 8-11, 15-17, 15-13) in 49′.
Nel singolare femminile la pongista di Cina Taipei, Chen Minhsin, numero 5, regola in finale la rappresentante di Singapore, Loy Ming Ying, numero 10, con lo score di 4-2 (5-11, 12-10, 11-8, 11-13, 11-7, 12-10) in 44′, mentre nel match per il 3° posto l’atleta di Hong Kong, Su Tsz Tung, numero 2, piega la nipponica Miku Matsushima, numero 1, con il punteggio di 4-3 (9-11, 11-7, 5-11, 11-9, 8-11, 11-7, 11-8) in un’ora di gioco.