Tennistavolo: Francesco Trevisan out agli ottavi alle Olimpiadi Giovanili

La quarta giornata di partite nel tennistavolo è andata in archivio alle Olimpiadi Giovanili 2026 di Dakar. Sui tavoli senegalesi tantissime le sfide che si sono tenute, con anche l’Italia in campo rappresentata da Francesco Trevisan. Assegnate, inoltre, le medaglie nel torneo di doppio misto.

Singolare maschile

Francesco Trevisan (testa di serie n.11) si è fermato agli ottavi di finale nel suo percorso: l’azzurro è stato sconfitto dal portoricano Steven Moreno (n. 9) al termine di una partita intensa terminata con lo score di 4-2 per il caraibico (8-11, 11-4, 11-7, 4-11, 11-9, 11-8). Doppio botta e risposta nella prima parte del match, poi Moreno si dimostra più freddo e pronto nel capitalizzare gli ultimi parziali con differenze minime guadagnando il passaggio del turno.

Doppio misto

Trionfo del Giappone: Ryuusei Kawakami e Miku Matshima superano 3-1 (11-9, 10-12, 11-6, 13-11) gli avversari di Hong Kong Li Ki Ho e Su Tsz Tung prendendosi la gloria olimpica giovanile. Spunto vincente dei nipponici, dopo il momentaneo 1-1, che trovano il modo di risolvere l’atto conclusivo del contest.

Il bronzo invece se l’era messo al collo, in precedenza, la coppia di Taipei formata da Lin ChinTing e Chen MinHsin: i due sono stati capaci di battere in rimonta per 3-2 (10-12, 11-9, 11-13, 11-6, 11-9) il binomio thailandese Kulapassr Vijitviriyagul-Thitaphat Preechayan.

Domani, mercoledì 4 novembre, la giornata sarà interamente dedicata ai tornei di singolare al maschile e al femminile: si giocheranno 8 partite dei quarti di finale.