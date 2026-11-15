Mirra Andreeva trionfa alle WTA Finals! Svitolina piegata in due set

La regina di fine anno del tennis femminile è Mirra Andreeva. La diciannovenne russa corona il suo 2026 con il successo alle WTA Finals, battendo in finale l’ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. La stagione della consacrazione per la numero tre del mondo, che si è messa in bacheca anche il primo Slam della carriera, vincendo infatti il Roland Garros. Adesso anche questo titolo sul cemento di Indian Wells a confermare davvero tutto il suo talento, con l’obiettivo di provare a diventare il prossimo anno la nuova numero uno del mondo.

Numeri complicati al servizio, visto che Andreeva ha chiuso con due ace ma anche cinque doppi falli, mentre sono quattro quelli di Svitolina. La russa ha vinto il 61% di punti quando ha servito la prima, mentre il 50% l’ucraina. Sono state addirittura sedici le palle break concesse da Svitolina contro le dodici di Andreeva.

Inizio di partita che vede subito Andreeva portarsi sullo 0-40. Svitolina riesce a rimontare, ma alla quarta palla break deve cedere il proprio turno di servizio. Il controbreak è quasi immediato, perchè nel quarto game la tennista ucraina riesce a strappare la battuta all’avversaria. Nuova svolta nel set nel settimo gioco, con Andreeva che ha tre palle break consecutive e sfrutta subito la prima. Nel game successivo, inoltre la russa annulla tre palle del controbreak. I colpi di scena non sono terminati, con il controbreak di Svitolina nel decimo game, ma nell’undicesimo arriva l’ennesimo break da parte di Andreeva. Questa volta la russa mantiene il vantaggio e chiude un pazzo primo set sul 7-5.

Break di Andreeva in avvio di secondo set, ma la russa si trova poi ad affrontare ben sette palle del controbreak e proprio sulla settima deve cedere la battuta. Nel quinto game Andreeva ottiene un altro break e prova a scappare via anche nel secondo set. La russa manca poi addirittura quattro occasioni per il doppio break di vantaggio e per salire 5-2, con Svitolina che rimane attaccata alla partita. Il break, però, arriva ancora nel nono game, con Andreeva che chiude al secondo match point sul 6-3, conquistando le WTA Finals 2026.