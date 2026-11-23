Dopo tanti ragionamenti e discussioni, sembra che finalmente il mistero, se così si può definire, sia stato risolto. Nel corso della settimana delle Nitto ATP Finals 2026 appena concluse a Torino, con la vittoria di Carlos Alcaraz in finale contro il numero 1 del mondo Alexander Zverev, è stato direttamente il Presidente della FIT, Angelo Binaghi, a dare qualche informazione in più su un evento che sta per nascere proprio in Italia.

Di cosa stiamo parlando? Della grande novità del torneo su erba che sarà organizzato nel Bel Paese. Il Presidente Binaghi, infatti, ha confermato che il torneo ATP 250 sarà organizzato, si spera già a partire dal 2028, sulla superficie erbosa. Altri dettagli che sono stati rivelati per l’occasione? Sembra che sia ormai stato definito che questo torneo si disputerà nel nord-est italiano (esclusa quindi l’opzione di Milano) e l’ufficialità della location dovrebbe arrivare in tempi non troppo lunghi.

Come ha rivelato “Il Tennis Italiano”, il neonato torneo italiano su erba (la FIT aveva preso i diritti di questo ATP 250 da Bruxelles) dovrebbe prendere luogo presso L’H-Farm Campus di Roncade, in provincia di Treviso, a due passi da Venezia. Confermato, quindi, il nord-est italiano, con la possibilità che ulteriori campi sul prato verde possano essere creati proprio al Lido di Venezia.

Il progetto 2028 ha ufficialmente iniziato a muovere i primi passi. Come hanno sentenziato i maestri del manto erboso dei Championhips di Wimbledon, occorrono circa 4 anni per avere un campo di buon livello su quella superficie. In teoria la tempistica non è delle migliori, per cui l’esordio ufficiale non è escluso che possa essere spostato in avanti di un anno. Ad ogni modo l’Italia è pronta per tagliare il nastro al nuovo torneo in erba del calendario ATP che si inserirà nel calendario nella prima metà di giugno, subito dopo il Roland Garros e in preparazione di Wimbledon.