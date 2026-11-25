Il transalpino Arthur Rinderknech avrebbe rifiutato di sottoporsi ad un controllo antidoping nello scorso mese di giugno: il francese, secondo quanto scritto da “L’Equipe“, rischierebbe una squalifica fino a 4 anni, essendo sotto investigazione da parte dell’ITIA.

A giugno, infatti, mentre si trovava in Bretagna, il francese sarebbe stato raggiunto da un Doping Control Officer, che lo avrebbe dovuto sottoporre ad un test antidoping, ma il transalpino, che stava andando a prendere un treno, si sarebbe rifiutato di eseguire il test.

A questo punto, dopo una conversazione tra i due in inglese, lo stesso tennista avrebbe firmato di proprio pugno un documento attestante il suo rifiuto a sottoporsi al test: da qui è partita l’investigazione da parte dell’ITIA, che potrebbe portare ad una lunga squalifica.

La risposta del tennista è arrivata con un post su Instagram: “Sono a conoscenza delle notizie relative al mio presunto rifiuto di sottopormi a un controllo antidoping, oggetto di un procedimento presso l’International Tennis Integrity Agency («ITIA») che, secondo la stessa ITIA, avrebbe dovuto rimanere strettamente riservato.

Ho già comunicato all’ITIA che respingo l’accusa e ho già chiesto che il caso venga esaminato e deciso da un tribunale indipendente, come è mio diritto. Presenterò tutti i dettagli della vicenda al tribunale indipendente e, per il momento, non risponderò pubblicamente alle accuse.

Sono convinto che, quando il caso sarà sottoposto al tribunale indipendente, sarò scagionato dall’accusa di essermi rifiutato di sottopormi al controllo antidoping. Non ho mai assunto alcuna sostanza proibita e sono orgoglioso dei risultati che ho ottenuto nel tennis professionistico, tutti frutto del duro lavoro e di una condotta sempre improntata all’integrità. AR“.

IL POST DI ARTHUR RINDERKNECH