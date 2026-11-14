Taylor Fritz scavalca nel ranking ATP un giocatore impegnato alle Finals: il paradosso e le possibilità di sorpasso

Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 250 di Stoccolma, sconfiggendo l’argentino Thiago Agustin Tirante con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(3) al termine di una finale particolarmente combattuta sul cemento indoor della capitale svedese. Dopo aver alzato al cielo il trofeo e aver festeggiato il bel traguardo il tennista statunitense dovrà prendere un aereo per Torino, perché sarà la seconda riserva alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che si disputerà nel capoluogo piemontese dal 15 al 22 novembre.

Il risultato odierno ha permesso al 29enne di operare un sorpasso nel ranking ATP e di salire al nono posto della graduatoria internazionale: grazie al trionfo di Stoccolma, Taylor Fritz si è issato a quota 3.300 punti e ha messo il naso davanti allo spagnolo Rafael Jodar, fermo a quota 3.234 punti. Lo statunitense ha quindi scavalcato un giocatore che giocherà le ATP Finals, un paradosso che si è generato con la disputa del torneo svedese alla vigilia della settimana sul cemento indoor della Inalpi Arena.

Fritz si è inserito alle spalle del connazionale Frances Tiafoe (3.390), del francese Arthur Fils (3.625) e del nostro Flavio Cobolli (3.680). Rafael Jodar ha la possibilità di operare il controsorpasso e di riprendersi almeno la nona posizione: una vittoria nella fase a gironi vale 200 punti, dunque l’iberico dovrà battere almeno uno tra il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Fils per superare Fritz.