Si apre con un vero e proprio tripudio azzurro la prima giornata valida per i Campionati Europei 2026 di taekwondo riservati alla categoria Cadetti. In occasione della prima prima giornata di competizioni sul tatami di Bucarest (Romania) gli azzurrini hanno ottenuto complessivamente quattro titoli ed una medaglia d’argento dominando in lungo ed in largo in praticamente tutte le gare.

Nella -37 kg non a caso Gabriel Barbu si è reso artefice di una cavalcata eccezionale, in cui è riuscito a non perdere neanche un round. Nel primo turno ha sfidato il serbo Vuk Jankovic, per poi battere il montenegrino Christos Manios in semifinale e, all’ultimo atto, l’ucraino Mykyta Kravchenko.

Nella -41 kg Alessandro Ieluzzi ha rispettato in pieno i favori del pronostico ottenendo il metallo più pregiato superando in scioltezza il georgiano Andri Kumsiashvili (2-0) ed il turco Alparslan Sen (2-1). In finale ha invece avuto la meglio sul serbo Nikola Ivanisevic, mettendo le mani sull’oro con il risultato di 2-1.

Discorso speculare per Alessandro Borda, esattamente come Ieluzzi testa di serie numero uno e vincitore nella categoria -45 kg, contrassegnata dal 2-0 al danese Zakaria Abu, dal 2-1 al francese Issa Farhat e dal 2-1 all’anatolico Ege Kovanlik in semifinale. Poi, in finale, si è liberato del Moldavo David Nerpii per 2-0.

Trionfo anche nella categoria -53 kg grazie a Diego Dalle Crode, autore di n percorso cominciato con il bielorusso Ivan Strunets (2-1) e proseguito con lo sloveno Matias Koprivnik (2-0) e con il danese Victor Rudbeck fino al successo in finale con il bulgaro Vladislav Krastev (2-1).

Mario Andriulli si è invece impossessato del posto d’onore nella -33 kg cedendo il passo in finale al belga Torre Goethals per 0-2, dopo aver arginato precedentemente per 2-1 l’ucraino Davyd Rudenko, 2-0 il moldavo Gleb Eremeico e 2-0 il britannico Zaac Quah in semifinale. Da citare poi Flavio Urbini, fermatosi agli ottavi di finale della -37 kg contro il greco Christos Manios. Nei -45 kg Alberto Conti ha raggiunto i quarti, dove è stato sconfitto dal moldavo David Nerpi. Out ai quarti anche per Christian Marangolo nella -53 kg, venendo superato dal bulgaro Vladislav Krastev, oltre che per Matteo Simone Serban nella -49 kg, dove è stato battuto dal moldavo Gabriel Derenov.