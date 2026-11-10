Olimpiadi

Taekwondo: Sarr, Al Zawahra e Fellinger si spartiscono gli ori nel day-3 alle Olimpiadi Giovanili

Erik Nicolaysen

Pubblicato

15 minuti fa

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Taekwondo

Passa ufficialmente agli archivi anche la terza delle cinque giornate previste dal programma del taekwondo ai Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a Cinque Cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Sulla pedana della CID Arena sono andate in scena nel day-3 altre tre categorie di peso in cui non erano presenti rappresentanti italiani. L’unica azzurra convocata in Senegal, Virginia Lampis, aveva gareggiato domenica mettendosi al collo la medaglia di bronzo nei -44 kg e consentendo così al taekwondo tricolore di non rimanere a bocca asciutta.

Quest’oggi i titoli olimpici giovanili sono stati assegnati alla senegalese Marie Sarr nei -55 kg (2-0 sulla tunisina Yasmine Haouani), al giordano Abdallah Al Zawahra nei -63 kg (2-1 nella finalissima sul messicano Guillermo Manuel Cortes Labastida) e alla tedesca Luna Fellinger nei -63 kg (2-0 nell’ultimo atto del torneo contro l’iraniana Asal Goltapeh).

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