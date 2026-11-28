Taekwondo
Taekwondo, l’Italia centra altri tre podi e chiude con otto medaglie gli Europei Cadetti
Dopo la pioggia di medaglie del day-1 ed il “passaggio a vuoto” di ieri, arrivano altri tre piazzamenti sul podio per l’Italia nella terza e ultima giornata dei Campionati Europei Cadetti di taekwondo 2026. La trionfale spedizione azzurra si chiude dunque con un bottino conclusivo di otto medaglie: quattro ori, due argenti e due bronzi alla Sala Polivalentă di Bucarest.
Quest’oggi il miglior risultato della squadra tricolore porta la firma di Rachele Bodratto (Scuola di Taekwondo Genova), che si è aggiudicata l’argento nei -59 kg perdendo il Gold Medal Match per 1-2 contro la francese Manel Bezzaouya dopo aver battuto nell’ordine la ceca Hana Rejholcova, la serba Nadja Ralic, la bosniaca Isra Zuban e l’ucraina Dariia Soroka.
Bronzo di spessore nei -65 kg per il numero 2 del seeding Mohammad Amine Kachakeche (Accademia Taekwondo Modena), che ha ceduto in semifinale per 1-2 al turco Muhammed Ali Arslan dopo aver superato in precedenza il bielorusso Fiodar Mayeuski ed il serbo Mijat Stupljanin. Terzo posto anche per Alessandro Ascenzi (Taekwondo Karisma Latina) nei +65 kg, sconfiggendo lo sloveno Jos Ozmic e l’ucraino Yaroslav Kupin prima di fermarsi in semifinale contro il serbo Aleksa Ilic.