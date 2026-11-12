Taekwondo: la Giordania chiude le Olimpiadi Giovanili con il trionfo nella gara a squadre miste

Si concludono con il trionfo della Giordania le prove di taekwondo sul tatami della CID Arena del Complexe Iba Mar Diop, impianto sportivo che ha ospitato in questi giorni le Olimpiadi Giovanili 2026 in scena a Dakar. Trionfo netto per la compagine mediorientale, capace di battere nella finale a squadre mista un team affiatato e competitivo come la Turchia.

Precisamente la squadra composta da Ahmad Aldahamsheh, Laean Alrawashdeh, Abdallah Alzawahra, Zainab Busila ha sfidato gli anatolici Ibrahim Efe Duzel, Ercan Berk Imamoglu, Ayse Isik, Cansu Seyhoglu, vincendo per due round a zero chiudendo il primo 56-50 ed il secondo 52-51.

Il bronzo è andato invece al Messico di Guillermo Manuel Cortes Labastida, Aline Sarai Herrera Martinez, Jorge Octavio Martinez Martinez, Vania Mondragon che, nel Gold Medal Match, ha battuto al termine di una sfida combattutissima la Germania di Luna Fellinger, Damija Hadzic, Christos Papathanasiou, Nikolai Yuma Sparre, imponendosi per 2-1 (10-7-30-37-24-10).

Ricordiamo che in questo segmento non era presente il team italiano, il quale ha preso parte solo alla prima giornata, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo con Virginia Lampis.