Uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2026 del taekwondo internazionale sta per arrivare. Le Grand Prix Final di Astana sono infatti in rampa di lancio: l’evento di chiusura del circuito dei Grand Prix, che fra le loro tappe hanno visto anche lo start tenutosi a Roma lo scorso giugno.

In palio punti pesantissimi per la qualificazione olimpica, visto che per ogni singola categoria di peso (4 al maschile e 4 al femminile), posso accedere ai tabelloni solo i migliori 16 atleti del ranking olimpico, a differenza di quello che succede negli altri Grand Prix quando a ottenere la qualificazione di diritto sono i migliori 32.

Torneo di classificazione G-10, dal 27 al 29 novembre sui tatami kazaki, con 100 punti validi per il ranking al vincitore, 60 al secondo e 36 al terzo classificato: il doppio di quanto previsto in ciascuna delle tre tappe stagionali.

Fra gli atleti pronti a partecipare alla manifestazione, per l’Italia, vi saranno Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Antonino Bossolo (K44 -70 kg, peraltro con il siciliano subito impegnato nella prima giornata di gare).

A fotografare la situazione e gli obiettivi azzurri ad Astana è stato il direttore tecnico Claudio Nolano che, al sito federale, ha affermato: “Antonino Bossolo ha sicuramente voglia di riscatto dopo un Mondiale in cui la prestazione è stata condizionata anche da un calendario particolarmente fitto”.

Su Dell’Aquila non nasconde l’obiettivo finale della trasferta in Kazakistan spiegando anche di una preparazione condizionata da qualche acciacco: “Vito Dell’Aquila dovrà affrontare un tabellone impegnativo e, nonostante due piccoli infortuni abbiano influito sulla preparazione, è un grande professionista e ha lavorato al meglio per arrivare pronto. L’obiettivo è vincere”.

Il pugliese, campione olimpico alle Olimpiadi di Tokyo, in stagione ha già raccolto due risultati importanti nei Grand Prix: la vittoria a Roma e il terzo posto a Muju, in Corea del Sud.