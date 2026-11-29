Tadej Pogacar ha confermato la propria partenza ai nastri di partenza della Parigi-Roubaix 2027: lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG è reduce da due secondi posti consecutivi nell’Inferno del Nord e cercherà la vittoria nell’unica delle cinque Classiche Monumento che ancora gli manca.

Lo sloveno ha parlato a “L’Equipe” in occasione della cerimonia di premiazione del Vélo d’Or: “Non è un’ossessione, dato che finora ci ho provato solo due volte. Ho apprezzato molto la preparazione, i giorni che precedono la gara e la corsa stessa“.

Pogacar, infatti, per la quarta volta in carriera è stato premiato come miglior corridore dell’anno: “Anche se so di avere poche possibilità di vincere, continuerò a partecipare, perché apprezzo l’intero percorso. L’anno prossimo sarò sicuramente al via“.