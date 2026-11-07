Tabellone ATP Stoccolma: Musetti atteso da un figlio d’arte? Spiccano Fritz, Ruud e Rune

Lorenzo Musetti sarà la terza testa di serie al torneo ATP 250 di Stoccolma, che si disputerà sul cemento indoor della capitale svedese da domenica 8 a sabato 14 novembre. Dopo aver perso contro Luca Van Assche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, il tennista toscano ha deciso di iscriversi all’evento in terra scandinava, dove verranno messi in palio punti per la ATP Race 2027. Sarà un ottimo modo per portare a casa punti per la prossima stagione e avvicinarsi alla Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre.

Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, Lorenzo Musetti entrerà in gioco direttamente agli ottavi di finale, affrontando il vincente del confronto tra il padrone di casa Leo Borg (figlio del grande Bjorn) e un qualificato. Ai quarti di finale potrebbe incrociare o il francese Ugo Humbert o il ceco Tomas Machac, che si dovrebbero sfidare agli ottavi dopo i rispettivi esordi contro Adolfo Daniel Vallejo e un qualificato.

Lorenzo Musetti si trova nella parta di tabellone capeggiata dallo statunitense Taylor Fritz, che ha deciso di prendere parte alla competizione dopo la mancata qualificazione alle ATP Finals. L’americano affronterà agli ottavi o James Duckworth o Cameron Norrie, poi ai quarti attenzione al danese Holger Rune, atteso dal belga Zizou Bergs e poi dal vincente della contesa tra il francese Artur Rinderknech e il serbo Miomir Kecmanovic.

Nella parte bassa del tabellone spiccano il norvegese Casper Ruud (numero 2 del seeding) e il cileno Alejandro Tabilo (numero 4), i quali dovranno prestare massima attenzione all’argentino Tomas Martin Etcheverry, al francese Luca Van Assche, allo statunitense Alex Michelsen e all’argentino Juan Manuel Cerundolo. Di seguito il tabellone completo del torneo ATP 250 di Stoccolma.

TABELLONE ATP 250 STOCCOLMA

Taylor Fritz BYE

James Duckworth vs Cameron Norrie

Artur Rinderknech vs Miomir Kecmanovic

Holger Rune vs Zizou Bergs

Lorenzo Musetti BYE

Leo Borg vs Qualificato

Tomas Machac vs Qualificato

Ugo Humbert vs Adolfo Daniel Vallejo

—

Alex Michelsen vs Yannick Hanfmann

Elias Ymer vs Juan Manuel Cerundolo

Quentin Halys vs Qualificato

Alejandro Tabilo BYE

Tomas Martin Etcheverry vs Max Dahlin

Thiago Agustin Tirante vs Jaume Munar

Luca Van Assche vs Qualificato

Casper Ruud BYE