Surf, il ranking mondiale aggiornato: Fioravanti stabile in top-10, sognando il podio iridato

Il verdetto delle Filippine ha reso la scalata impervia, ma la matematica si rifiuta di condannare Leonardo Fioravanti. Dopo l’eliminazione prematura al nono posto sul leggendario spot di Cloud 9, per mano dell’australiano George Pittar, il surfista romano vede allontanarsi la vetta del Championship Tour 2026, ma non ancora la speranza aritmetica di laurearsi campione del mondo della World Surf League.

A una sola tappa dalla fine, la classifica maschile è cortissima ma sbilanciata a favore del blocco brasiliano. Yago Dora guida il ranking iridato con 54.950 punti, seguito a ruota da Gabriel Medina (53.210) e Italo Ferreira (49.335). Fioravanti, che in questa stagione storica ha persino assaporato l’ebbrezza di indossare la maglia gialla di leader mondiale, si trova attualmente in sesta posizione a quota 42.515 punti. Il distacco dal vertice è di ben 12.435 lunghezze.

A tenere accesa la fiammella è il regolamento speciale del Lexus Pipe Masters 2026, la finalissima in programma dall’8 al 20 dicembre sulle spaventose onde hawaiane di Banzai Pipeline, a Oahu. L’ultimo appuntamento stagionale assegnerà infatti un punteggio maggiorato: ben 15.000 punti al vincitore, contro i tradizionali 10.000 delle tappe regolari.

Per centrare il titolo mondiale, lo scenario richiesto a Fioravanti rasenta tuttavia la fantascienza sportiva. L’azzurro ha un solo risultato a disposizione: vincere la tappa di Pipeline. Contemporaneamente, dovrebbe sperare in un crollo collettivo senza precedenti di tutti e cinque i rivali che lo precedono in classifica (Dora, Medina, Ferreira, Colapinto e Pupo), che dovrebbero essere eliminati in blocco nei primissimi round della competizione.

Se il gradino più alto del podio mondiale appare come un miraggio, l’obiettivo della Top 5 è invece ampiamente alla portata del surfista italiano. Il quinto posto, attualmente occupato da Miguel Pupo, dista appena 2.755 punti. Con il sistema di punteggio maggiorato di Pipeline, che garantisce 9.120 punti ai semifinalisti e 11.700 al finalista, un grande cammino nei tubi hawaiani permetterà a Fioravanti di dare l’assalto definitivo all’Olimpo del surf mondiale, chiudendo una stagione che resta comunque da incorniciare.

RANKING WSL TOP-10 AGGIORNATO

1 Yago Dora 54.950

2 Gabriel Medina 53.210

3 Italo Ferreira 49.335

4 Griffin Colapinto 46.195

5 Miguel Pupo 45.270

6 Leonardo Fioravanti 45.015

7 Ethan Ewing 41.725

8 Kanoa Igarashi 39.155

9 Jack Robinson 34.965

10 George Pittar 32.450