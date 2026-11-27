Perugia prova ad allungare, Civitanova deve ripartire e Trento cerca continuità. La settima giornata di Superlega, tutta in programma domenica 29 novembre, arriva dopo il successo della Sir sulla Lube nell’anticipo di giovedì: gli umbri guidano con 22 punti, quattro in più dei marchigiani, con una partita disputata in più. Il calendario propone Civitanova-Piacenza e Verona-Trento, mentre la capolista riceve una Modena in crescita. Il derby Monza-Milano e i confronti di Padova e Pordenone possono modificare gli equilibri nella seconda metà della classifica.

Ad aprire il programma, alle 15 al Pala MAGIS, è Rana Verona-Itas Trentino. I veneti devono interrompere la serie di due sconfitte consecutive in campionato e ritrovare equilibrio nella costruzione. A Cuneo la ricezione positiva al 52% non è bastata a rendere continuo l’attacco, gravato da dodici muri subiti: per Motta Paes sarà importante distribuire il carico e coinvolgere Anzani, evitando di concentrare troppe responsabilità su Keita. I 22 errori al servizio indicano inoltre la necessità di trovare un rapporto migliore fra rischio e precisione. Trento può partire dalla qualità del primo tocco mostrata a Milano, con il 62% di ricezione positiva, per alimentare Michieletto e Faure senza rinunciare ai centrali. Il contributo offensivo di Lavia, fermo al 20% nell’ultima uscita, rappresenta un margine di crescita per rendere più difficile il lavoro del muro avversario.

Alle 17 all’Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza mette di fronte seconda e quarta della classifica. Entrambe arrivano da un 0-3 contro Perugia: per i marchigiani quello di giovedì è stato il primo stop dopo sei vittorie consecutive in campionato. La Lube dovrà ritrovare pressione al servizio e conservare alternative attorno ad Aleksandar Nikolov, sfruttando la varietà della distribuzione di Simeon. Il rendimento di Howe contro Prata, con otto attacchi vincenti su otto e cinque muri, offre una soluzione importante al centro. Piacenza ha bisogno di aumentare la produttività in contrattacco e contenere gli errori offensivi: i dieci dell’ultima partita hanno limitato il peso del 52% in attacco. Bovolenta e Gutierrez saranno riferimenti essenziali, ma il coinvolgimento dei centrali dovrà impedire alla Lube di prepararsi soltanto sulle uscite laterali.

Sempre alle 17, all’OpiquadArena, Vero Volley Monza e Allianz Milano si affrontano in un derby che vale anche il sorpasso. I brianzoli, saliti a cinque punti, possono superare i rivali, fermi a sei dopo tre sconfitte consecutive. Il ritorno di Rowan in regia e l’inserimento di Larsen hanno ampliato le possibilità di Monza: il 57% offensivo di Padova e il contributo di Beretta, perfetto nei sette attacchi tentati, indicano una distribuzione da consolidare. Milano deve rendere più efficace il servizio: venti errori e un solo ace contro Trento hanno ridotto le occasioni per organizzare muro e difesa. Dermaux resta un terminale importante, ma serviranno continuità dalle bande e palloni utilizzabili per Simon. Per Monza sarà decisivo confermare la tenuta in ricezione, così da mantenere aperte tutte le opzioni di Rowan.

Alla Kioene Arena, alle 17, Pallavolo Padova-Acqua Sant’Anna Cuneo mette in palio punti preziosi fra squadre appaiate a quota sei. I veneti devono reagire allo stop con Monza, che ha interrotto una sequenza di due vittorie, mentre i piemontesi cercano conferme dopo il primo successo stagionale. Padova ha bisogno di ritrovare Golzadeh e alleggerire Leodolter, troppo sollecitato nell’ultima uscita. Una ricezione più stabile consentirebbe a Behnezhad di utilizzare con continuità Pellacani e Truocchio. Cuneo può contare sull’incisività di Feral, autore di 27 punti con il 60% contro Verona, ma deve distribuire meglio il peso dell’attacco. La battuta di Poriya e la presenza a muro di Mosca possono creare opportunità, purché la seconda linea permetta di trasformarle in ricostruzioni efficaci.

Alle 18 al Palasport Crisafulli, Tinet Prata di Pordenone-Cisterna Volley è una sfida per interrompere due serie negative. I friulani hanno perso le ultime due partite senza conquistare set; i laziali arrivano da cinque sconfitte consecutive. Prata dovrà dare maggiore incisività al servizio e ritrovare soluzioni offensive dopo la gara di Civitanova, nella quale Klets non è stato utilizzato. Bergmann, Marttila e Terpin saranno chiamati a garantire continuità anche sui palloni lontani dalla rete. Cisterna deve invece ricostruire una fase di muro-difesa più produttiva: a Modena ha raccolto un solo muro e nessun ace. Fanizza avrà bisogno di coinvolgere Mazzone e Peng, mentre la qualità del primo tocco dovrà aiutare Lanza, Duflos-Rossi e Barotto a trovare attacchi meno prevedibili.

Il turno si chiude alle 19 al Pala Barton Energy con Sir Susa Scai Perugia-Valsa Group Modena. La capolista cerca la nona vittoria in altrettante gare di campionato, gli emiliani il terzo successo consecutivo dopo i 3-0 su Monza e Cisterna. Modena arriva con un cambio palla in crescita: il 62% offensivo dell’ultima uscita, sostenuto da Porro, Jaeschke e Mujanovic, costituisce una base interessante per affrontare il muro umbro. Serviranno però ricezione e coperture solide per sostenere il confronto anche negli scambi prolungati. Perugia può sfruttare la varietà delle scelte di Giannelli e il peso di Reggers, mantenendo attivi Loser e Sanguinetti al centro. Per gli ospiti la possibilità di restare in partita passerà dalla capacità di creare pressione senza regalare troppi punti al servizio.