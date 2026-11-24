La Savino Del Bene Scandicci apre la sua Champions League contro una squadra che ha già vinto quattro partite in questa edizione. Mercoledì 25 novembre alle 18.30, a Palazzo Wanny, le toscane ospitano il Turan Tovuz, campione d’Azerbaigian, nella prima giornata del girone D. Completano il gruppo l’Eczacıbaşı Peron Istanbul, che a maggio eliminò Scandicci in semifinale al tie-break, e il TENT Obrenovac, campione di Serbia.

La squadra di Marco Gaspari ha interrotto la serie di due sconfitte in A1 battendo 3-1 la Laica Cioccolato Uyba il 15 novembre. Kiera Van Ryk ha firmato 26 punti e Chidera Eze, entrata dalla panchina, è stata premiata come MVP. Prima dell’impegno europeo, il calendario propone la sfida con la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Fondato nel 2025, il Turan ha vinto il titolo azero al primo tentativo, battendo 3-1 il DH Volley in finale. La squadra di Ziya Rəcəbov ha poi superato Mladost Zagabria e Maritza Plovdiv con quattro vittorie e due soli set ceduti. In Superlega ha aperto con due 3-0, contro Murov Az Terminal e Naxçıvan, salendo provvisoriamente in testa con 6 punti. In regia la sudcoreana Lee Da-yeong, ultima esperienza al San Diego Mojo, si è aggiunta alla confermata Barbora Koseková, slovacca già in A2 a Trento. L’opposta cubana Ana Yilian Cleger ha giocato al Bolu Belediyespor, in Turchia, nel 2024/25. La serba Marta Drpa, già al Turan l’anno scorso ed ex Vicenza in A1, figura nella rosa europea.

In banda Yelyzaveta Ruban, arrivata dalla Leningradka San Pietroburgo, torna a Firenze da ex. Nel 2017/18 giocò in A1 con la Savino Del Bene Scandicci con il cognome Samadova. Lee Jae-yeong, gemella della regista, viene dal Victorina Himeji. Kenia Carcacés arriva dall’Olympiacos dopo aver iniziato la scorsa stagione in A2 a Messina. In A1 ha giocato a Casalmaggiore, Perugia, Vallefoglia e Novara. Wilma Salas viene dal Jakarta Pertamina Enduro ed è passata in A1 da Cuneo e Roma.

Al centro è rimasta la capitana Ayşən Əbdüləzimova, arrivata un anno fa dal Vasas Óbuda. La cinese Yang Hanyu, prelevata dallo Shandong Rizhao Steel, ha firmato 12 muri nelle qualificazioni. Nilufər Ağazadə viene dal DH Volley e Mariya Kirilyuk dallo Yenisey Krasnoyarsk. Tra i liberi la confermata Yuliya Karimova, ex Gəncə, è affiancata da Jeyran Imanova, ex DH Volley, e dalla giapponese Minami Yoshioka, già al VfB Suhl in Germania. La battuta sarà la prima risorsa di Scandicci per togliere a Lee Da-yeong il primo tempo con Yang e dare al muro più tempo per leggere gli attacchi di banda.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala BigMat di Firenze mercoledì 25 novembre con inizio alle 18.30. E’ prevista la diretta Tv su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky a pagamento), mentre la diretta streaming sarà disponibile sempre a pagamento su Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Turan Tovuz.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 25 novembre – Pala BigMat Firenze

Ore 18.30: Savino Del Bene Scandicci e Turan Tovuz – diretta su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv

Diretta Live testuale: OA Sport