Clemente Russo farà il proprio ritorno sul ring nella giornata di sabato 21 novembre (attorno alle ore 00.00 circa), quando affronterà Mohamed Elmaghraby all’Allianz Cloud di Milano, nel main event di TAF – The Art of Fighting 14. Uno dei volti simbolo del pugilato italiano indosserà nuovamente i guantoni a cinque anni di distanza dall’ultima apparizione e farà il proprio vero debutto da professionista (escludendo la parentesi della World Series of Boxing), catturando l’attenzione di tantissimi appassionati di boxe.

Il campano si rimetterà in gioco a 44 anni, desideroso di mostrare ancora una volta le proprie doti e di poter dare ancora qualcosa alla nobile arte. Il due volte argento olimpico e due volte Campione del Mondo tra i pesi massimi a livello dilettantistico incrocerà un avversario più giovane di 14 anni e imbattuto da pro’, in un confronto che si svilupperà sulla distanza delle otto riprese da tre minuti ciascuno: sarà un evento fine a se stesso, oppure ci sarà un futuro per il ribattezzato Tatanka?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Clemente Russo-Momo Elmaghraby, main event di TAF. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO RUSSO-ELMAGHRABY

Sabato 21 novembre

Ore 00.00 circa Clemente Russo vs Momo Elmaghraby – Diretta tv su Italia 1

PROGRAMMA RUSSO-ELMAGHRABY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis.