Pallavolo
Su che canale vedere in tv Perugia-Civitanova, Finale Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming
Sarà il PalaRaschi di Parma ad ospitare domani, domenica 15 novembre, la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile: alle ore 18.00 a sfidarsi nell’ultimo atto saranno la Sir Susa Scai Perugia e la Cucine Lube Civitanova.
Nelle odierne semifinali, infatti, gli umbri hanno piegato in semifinale l’Itas Trentino in quattro set, imponendosi in rimonta per 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 30-28), mentre i marchigiani hanno regolato la Rana Verona con il netto punteggio di 3-0 (25-18, 25-13, 25-19).
La diretta tv del match valido per la finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile tra Perugia e Civitanova sarà prevista su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e VBTV, infine la Diretta Live testuale sarà garantita da OA Sport.
CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY MASCHILE
Domenica 15 novembre
18.00 Perugia-Civitanova – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY MASCHILE 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, VBTV.
Diretta Live testuale: OA Sport.