Su che canale vedere in tv Musetti-Zverev, ATP Parigi 2026: orario, programma, streaming

Sarà Lorenzo Musetti il primo avversario di Alexander Zverev da numero uno del ranking mondiale, in occasione del match di secondo turno valevole per il Masters 1000 di Parigi. Grande attesa per il confronto tra il 24enne azzurro ed il 29enne tedesco (che ha usufruito di un bye al primo turno) sul campo centrale indoor in cemento della Défense Arena di Nanterre.

Musetti sta ritrovando fiducia in questa fase finale della stagione dopo i vari problemi fisici affrontati negli ultimi mesi e spera di fare lo sgambetto a Zverev, reduce dall’inattesa sconfitta in semifinale a Vienna con Alex De Minaur. I precedenti sorridono al carrarino, che si è imposto in tre scontri diretti su cinque tra cui il quarto di finale olimpico del 2024 sulla terra battuta parigina del Roland Garros.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Zverev, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ZVEREV ATP PARIGI 2026

Mercoledì 4 novembre

Court Central – Inizio alle ore 11.00

Q. Halys vs F. Tiafoe

A seguire, ma non prima delle 13.30

Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-ZVEREV ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.