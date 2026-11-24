Tre giorni dopo la dura sfida al vertice con la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la Numia Vero Volley Milano torna in campo per il debutto in Champions League. Mercoledì 25 novembre alle 20.00, all’Opiquad Arena di Monza, la squadra di Gianlorenzo Blengini ospita il Levallois Paris Saint-Cloud nella prima giornata del girone C, che comprende anche Fenerbahçe e Vasas Budapest. Le lombarde erano arrivate allo scontro diretto di Assago con nove vittorie di fila in Serie A1 e appena due set ceduti.

Il Levallois, campione di Francia nel 2024 e nel 2025 e battuto dal Mulhouse nell’ultima finale, ha cambiato guida in estate. Il belga Kris Vansnick, arrivato dall’Asterix AVO Beveren, ha sostituito Alessandro Orefice, passato a Firenze. Le parigine hanno vinto le prime sei gare di campionato, compresa quella sul campo del Mulhouse, rimontato da 0-2 e battuto 21-19 al tie-break. La prima sconfitta è arrivata al quinto set a Béziers, dopo un’altra rimonta da due set di svantaggio.

In regia è rimasta la finlandese Emmi Tolvanen, al secondo anno dopo l’esperienza all’LP Kangasala. Dal Mulhouse campione di Francia è arrivata Énora Danard-Selosse, protagonista della rimonta contro la sua ex squadra. Tra le opposte la francese Cyrielle Depie, al Levallois dal 2023 e già titolare in nazionale a 19 anni, è affiancata dalla statunitense Mya Ray, al debutto in Francia dopo quattro stagioni con le La Verne Leopards, in California.

In banda è stata confermata la slovacca Zuzana Šepeľová, arrivata un anno fa dal Tchalou, in Belgio. Le nuove sono la giapponese Ameze Miyabe, proveniente dalle Osaka Marvelous, e la canadese Raya Surinx, reduce da quattro stagioni con le Manitoba Bisons. La francese Maëlyss Melinard-Chanteur è salita dal vivaio del Levallois.

Al centro il reparto si è rinnovato con la francese Fatoumata Fanguédou dal Chamalières, l’olandese Demi Korevaar dall’Asterix AVO Beveren, dove ha già lavorato con Vansnick, e l’australiana Chloe Walker, reduce da una stagione in Grecia all’AO Markópoulo Revoil. Jade Sol-Alessandrini ed Eugénie Galabert erano già nel settore giovanile del club. Confermati entrambi i liberi. La francese Auriane Biemel è al terzo anno dal ritorno dopo il triennio a Nancy, la slovacca Rebeka Zyani al quarto dopo l’esperienza a Mougins. Per le giocatrici della rosa europea non risultano trascorsi in A1 o A2 italiana. La battuta sarà la prima risorsa delle lombarde per limitare il gioco al centro di Danard-Selosse.

Il fischio d’inizio è in programma all’Opiquad Arena di Monza mercoledì 25 novembre con inizio alle 20.00. E’ prevista la diretta Tv su Sky Sport Max (canale 206 della piattaforma Sky a pagamento), mentre la diretta streaming sarà disponibile sempre a pagamento su Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Levallois Paris Saint-Cloud.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Mercoledì 25 novembre – Opiquad Arena Monza

Ore 20.00: Numia Vero Volley Milano vs Levallois Paris Saint-Cloud – diretta su Sky Sport Max (206)

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv e su Eurovolley.Tv

Diretta Live testuale: OA Sport