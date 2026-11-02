Su che canale vedere in tv la presentazione del Giro d’Italia 2026: orario, canale, streaming

Si può tranquillamente affermare che, con diversi mesi di anticipo, si compie il primo atto della nuova edizione di uno degli appuntamenti più attesi dell’annata ciclistica. Martedì 3 novembre, inizio previsto alle 12:00, sarà svelato il percorso del Giro d’Italia 2027 presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

La prossima edizione della Corsa Rosa, siamo giunti alla numero 110, prenderà il via sabato 8 maggio 2027 e si concluderà domenica 30 maggio al termine di un viaggio scandito da ventuno avvincenti frazioni che regaleranno spettacolo ed emozioni agli appassionati che seguiranno la corsa in strada e a coloro che osserveranno le gesta dei corridori in tv.

Le squadre partecipanti si sfideranno in questa entusiasmante avventura per decidere chi indosserà la maglia rosa e conquisterà il prestigioso Trofeo Senza Fine raccogliendo così l’eredità di Jonas Vingegaard, vincitore del 2026 davanti all’austriaco Felix Gall e all’australiano Jai Hindley.

Come seguire la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2027? Non è al momento prevista alcuna copertura televisiva del prestigioso evento. Sarà invece possibile seguire la presentazione in diretta streaming sui canali di Discovery Plus e HBO Max.

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2027

Martedì 3 novembre

Ore 12.00 Presentazione percorso Giro d’Italia 2027

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max per gli abbonati.