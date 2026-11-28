Recuperare le energie e prepararsi ad affrontare l’ultima battaglia. L’Italia, dopo la splendida vittoria ottenuta nel doppio decisivo della semifinale contro la Cechia, si prepara ad affrontare la finale della Coppa Davis, incontro che si giocherà domenica 29 novembre a Bologna, a partire dalle ore 15:00. Gli azzurri sfideranno la vincente del tie Gran Bretagna-Spagna, che si giocherà oggi a partire dalle 12:00.

La formazione azzurra non smette di stupire e dimostra una straordinaria identità di squadra nella quale i singoli sanno esaltarsi nel momento opportuno. La quarta finale consecutiva rappresenta un record e l’ennesima attestazione del lavoro clamoroso svolto da un movimento che, anche in assenza del suo numero uno, riesce a lottare per i traguardi più prestigiosi.

Il format, come da consolidate abitudini, prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1 delle due selezioni. Il doppio diventerà decisivo sul punteggio di parità dopo i primi due incontri, non verrà invece giocato in caso di risultato acquisito.

La finale della Coppa Davis 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD e Rai 1 HD, mentre la diretta streaming gratuita sarà disponibile su SuperTennis+, sito di SuperTennis e Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match tra Italia e la vincente di Gran Bretagna-Spagna sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS 2026

Domenica 29 novembre

15:00 Finale: Italia – vincente Gran Bretagna-Spagna – Diretta tv su SuperTennis HD e Rai 1 HD

PROGRAMMA FINALE COPPA DAVIS 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di SuperTennis.tv e Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.