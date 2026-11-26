Calcio
Su che canale vedere in tv Italia-Uzbekistan, Mondiali calcio U17: orario, programma, streaming
Dopo aver conquistato il pass per i sedicesimi con un turno d’anticipo, l‘Italia torna in azione oggi pomeriggio sul Campo 5 dell’Aspire Zone di Doha per sfidare l’Uzbekistan nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 17 di calcio 2026. Gli azzurrini si trovano in vetta al gruppo E a punteggio pieno con 6 punti in due partite, dopo aver battuto la Giamaica 6-0 e la Costa d’Avorio 2-1.
Il gruppo allenato da Daniele Franceschini ha un vantaggio di 3 punti sugli africani e sugli asiatici, quindi basterebbe un pareggio per assicurarsi il primo posto nel girone. Perdere lo scontro diretto, soprattutto se con almeno due gol di scarto, rischierebbe però seriamente di far scivolare l’Italia in terza posizione, costringendola a passare come una delle migliori terze con all’orizzonte un possibile tabellone sfavorevole.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Uzbekistan, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali U17 di calcio 2026. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv in chiaro su RaiSportHD ed in diretta streaming su Rai Play.
CALENDARIO ITALIA-UZBEKISTAN MONDIALI CALCIO U17
Giovedì 26 novembre
Ore 15.00 Italia vs Uzbekistan – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA ITALIA-UZBEKISTAN MONDIALI CALCIO U17: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play.