Su che canale vedere in tv Italia-Sudafrica di rugby: orario, programma, streaming

Si torna finalmente in campo, a distanza di qualche mese, per vivere un novembre ad alta intensità con tre importanti match davanti al pubblico amico. L’Italia del rugby maschile affronta il Sudafrica nel match valevole per la quarta giornata della Nations Championship. L’incontro si giocherà sabato 7 novembre all’Allianz Stadium con il fischio di inizio previsto alle 12:40.

Quello contro i detentori del titolo iridato rappresenterà il primo di una serie di tre test consecutivi che proseguiranno sabato 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro l’Argentina e termineranno sabato 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine contro le Fiji.

La sfida d’esordio è certamente lo scoglio più difficile da dover affrontare. Una risposta positiva sul piano della prestazione contro la fortissima formazione sudafricana potrebbe però innescare quella scintilla positiva da cui trarre slancio prezioso in vista delle due successive sfide che appaiono decisamente più alla portata.

Il match tra Italia e Sudafrica vedrà il calcio d’inizio alle ore 12.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 7 novembre

Ore 12:40 Italia-Sudafrica – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: Sky Go, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport