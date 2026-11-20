Sfruttare l’ultima occasione utile per conquistare la prima vittoria nel torneo prima delle finali della settimana prossima a Twickenham. Nell’incontro valevole per la sesta e ultima giornata della Nations Championship l’Italia affronta al Bluenergy Stadium di Udine le Fiji. Il match si giocherà domani, sabato 21 novembre, con il calcio di inizio previsto alle 17:40.

Gli azzurri, dopo la netta sconfitta subita con il Sudafrica detentore del titolo iridato nella sfida giocata a Torino, hanno dato vita a una partita molto più combattuta contro l’Argentina in quel di Genova. Il risultato ha premiato i sudamericani, vincitori con il punteggio di 19-14, ma il passo avanti sul piano della prestazione è stato significativo.

Le Fiji si presentano in Italia accomunate dal medesimo destino della formazione tricolore. La compagine isolana non ha fin qui conquistato vittorie ed è reduce da due pesanti sconfitte negli incontri giocati in Europa: 54-17 contro la Francia a Lione e 43-15 a Dublino con l’Irlanda.

Il match tra Italia e Fiji inizierà alle ore 17.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su Sky Go, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 21 novembre

Ore 17:40 Italia-Fiji – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-FIJI RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: Sky Go, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport