Su che canale vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi, WTA Finals 2026: orario finale, canale in chiaro, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini rimangono imbattute sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden e, dopo aver collezionato tre vittorie consecutive nel round robin, si sono imposte anche sulla coppia composta da Guo Hanyu e Kristina Mladenovic accedendo così all’ultimo atto del torneo di doppio delle WTA Finals 2026, in cui se la vedranno con le formidabile Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

A conti fatti le campionesse olimpiche in carica affronteranno la formazione più forte del circuito, capace di conquistare due titoli Slam (Roland Garros e US Open) e tre 1000 (Indian Wells, Miami e Madrid) in stagione. La veterana bolognese e la singolarista numero uno d’Italia hanno già dimostrato di poter tenere testa alla ceca e alla statunitense, sconfiggendole una settimana fa sempre in California al match tie-break nel primo incontro della fase a gironi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, finale delle WTA Finals 2026. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Arena; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND FINALE WTA FINALS 2026

Domenica 15 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Inizio alle ore 21.00

M.Andreeva vs E.Svitolina

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova/Taylor Townsend – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND FINALE WTA FINALS 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.