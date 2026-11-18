ATP Finals
Su che canale vedere in tv Cobolli-Tiafoe oggi, ATP Finals 2026: orario, programma, streaming
Oggi, mercoledì 18 novembre, nella seconda giornata della prima fase a giorni del torneo di singolare maschile delle ATP Finals 2026 di Torino di tennis, l’azzurro Flavio Cobolli, accreditato della quinta testa di serie, sarà opposto al numero 7 del seeding, lo statunitense Frances Tiafoe.
Il match sarà il quarto ed ultimo a partire dalle ore 11.30 all’Inalpi Arena, ma si disputerà comunque non prima delle ore 20.30: si tratta del sesto incontro tra i due sul circuito maggiore, con lo statunitense in vantaggio nei precedenti per 4-1.
La sfida che vedrà protagonista Flavio Cobolli nel girone delle ATP Finals di Torino sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity, sito di Sport Mediaset, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP FINALS 2026
Mercoledì 18 novembre
Inalpi Arena – Dalle ore 11.30
Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 5)-Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna, 2)
Non prima delle ore 14.00
Carlos Alcaraz (Spagna, 2)-Daniil Medvedev (Russia, 4)
Non prima delle ore 18.00
Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 3)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania, 7)
Non prima delle ore 20.30
Flavio Cobolli (Italia, 5) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 7) – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno
PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Italia 1, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201).
Diretta streaming: Mediaset Infinity, sito di Sport Mediaset, Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.