Su che canale vedere in tv Berrettini-Humbert, ATP Parigi 2026: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini vuole regalarsi un big match stellare con Carlos Alcaraz agli ottavi di finale e affronta il francese Ugo Humbert nella serata di mercoledì 4 novembre sul veloce indoor della Defence Arena di Nanterre in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026, ultimo torneo della stagione regolare ATP in vista delle Finals di Torino.

Si annuncia un incontro aperto ad ogni possibile scenario tra due tennisti reduci da un periodo discreto ma non eccezionale, entrambi capaci però di giocare ad alti livelli su questa superficie. Il trentenne romano ha vinto tre dei quattro scontri diretti con il 28enne transalpino, che si è imposto però nell’ultimo precedente (Stoccolma 2025) e raggiunse la finale a Bercy nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Humbert, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Parigi 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-HUMBERT ATP PARIGI 2026

Mercoledì 4 novembre

Court 1 – Inizio alle ore 11.00

M. Bellucci vs A. Rinderknech

A seguire

L. Van Assche vs L. Tien

A seguire

I. Buse vs D. Medvedev

A seguire, ma non prima delle 15.30

N. Borges vs K. Khachanov

A seguire

Matteo Berrettini vs Ugo Humbert – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA BERRETTINI-HUMBERT ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.