Nuovo banco di prova per la Virtus Costa Bologna nell’Eurolega 2026-2027. Dopo la sconfitta maturata negli ultimi minuti contro Valencia, le V-Nere sono attese da un’altra importante trasferta valida per il quattordicesimo turno della massima competizione continentale. La Virtus volerà infatti a Belgrado, dove questa sera alle ore 19.00 affronterà la Stella Rossa in uno dei palazzetti più infuocati d’Europa.

La squadra di coach Mumbrù deve ripartire dalla grande partita giocata a Valencia nonostante il ko, per non perdere ulteriore terreno in una classifica ancora piuttosto corta. La squadra felsinea va alla ricerca di un successo fuori dalle mura amiche che manca addirittura dal 14 ottobre contro Paris. Servirà dunque una prestazione corale corposa per ritrovare vittoria e morale.

Contro c’è una squadra costruita per un posto ai playoff. I serbi sono stati autori di una partenza brillante, con otto vittorie e solo cinque sconfitte ed un importante striscia tra le mura casalinghe. Negli ultimi cinque precedenti, la Virtus non ha mai vinto. La palla a due tra Stella Rossa e Virtus Bologna è in programma alle ore 19.00 Beogradska Arena di Belgrado. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà visibile su Sky Go e NOW Tv. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale dell’evento.

PROGRAMMA

Martedì 24 novembre

Quattordicesimo turno Eurolega 2026-2027

Ore 19.00 Stella Rossa-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max (206)

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING STELLA ROSSA-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport