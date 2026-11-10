Stefan Edberg: “Il serve and volley non viene naturale e richiede tempo ma prima o poi tornerà”

Nella settimana in cui il circuito affronta l’ATP 250 di Stoccolma, il più importante giocatore svedese di tutti i tempi ha dato una sua visione del tennis moderno. Stefan Edberg è infatti stato tra gli anni 80 e 90 non solo un punto di riferimento per la sua nazione ma anche per tutto il mondo, con un gioco di attacco e di volo che ha pochi eguali nella storia.

Il classe 1966 ha ottenuto nel corso della sua carriera sei titoli dello Slam, occupando la prima posizione della classifica per un totale di ottanta settimane. Il nativo di Västervick è stato uno dei giocatori più talentuosi nel gioco a rete (fu numero uno anche in doppio) e proprio su questo tema è intervenuto nel corso della cerimonia per la 40esima edizione del torneo di Parigi.

Edberg ha risposto così alle domande sul serve and volley (suo marchio di fabbrica), atteggiamento sempre meno in uso nel tennis moderno: “Il tennis funziona a cicli e penso che oggi ci si alleni in modo diverso. Il tennis si gioca prevalentemente da fondo campo, mentre il serve & volley è uno stile di gioco che richiede più tempo per essere sviluppato. Davvero. Bisogna cominciare abbastanza presto, fin da giovani, e credo che i giocatori forse non si allenino quanto sarebbe necessario, perché bisogna iniziare a disputare partite già in giovane età in modo che questo tipo di gioco diventi parte del proprio bagaglio tecnico”.

Le difficoltà nell’apprendere questo modello di gioco ed un suo possibile ritorno in futuro: “Non è facile iniziare a praticarlo a 20 o 21 anni. Non viene naturale, ma poter variare il proprio gioco rappresenta un vantaggio. È qualcosa che può sorprendere l’avversario e permettervi di vincere delle partite: è questa la mia sensazione. Quindi sono sicuro che tornerà. Non con la stessa intensità di un tempo, ai tempi d’oro: questo è impossibile. Ma penso che sarebbe positivo anche per il tennis avere, in generale, un po’ più di varietà”.

Concludendo sul vantaggio che i campi veloci possono riservare: “Beh, non bisogna rendere i campi troppo veloci, ma penso che l’esperimento di Parigi sia una buona cosa. In generale, credo sia positivo avere una certa varietà nella velocità delle superfici, perché il gioco cambia quando il campo è un po’ più rapido. Ovviamente quando la superficie è più veloce diventa più difficile difendersi e più facile giocare serve & volley”.